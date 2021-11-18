Москва, , 04:21 — REGNUM Значительное понижение атмосферного давления ожидается в европейской части России. Об этом 17 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прогнозирование погоды

Специалист уточнил, что подготовка к понижению атмосферного давления начнётся с 18 ноября. За четыре-пять дней давление снизится на 40 мм рт. столба, что близко к рекордным значениям. Редко встречающееся атмосферное давление ожидается на европейской части России 20 ноября. По словам Вильфанда, давление будет в пределах 720 мм рт. столба.

Как пояснил метеоролог, причиной таких изменений станет приход глубокого циклона на смену мощному антициклону, который управлял погодой в начале недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильное похолодание.

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