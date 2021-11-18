Пекин, , 04:19 — REGNUM Советский и российский радиофизик Гелий Жеребцов стал членом Академии наук Китая (АНК). Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба АНК.

Солнце

Гелий Александрович Жеребцов родился 17 сентября 1938 года в Тайшете. Доктор физико-математических наук (1983), член-корреспондент АН СССР (1990), академик РАН (1997). Является председателем научного совета РАН по физике солнечно-земных связей, членом бюро научного совета по «Распространению радиоволн», содиректором Объединённого Российско-Китайского научного центра по космической погоде, координатором программы Президиума РАН по фундаментальным исследованиям РАН «Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце-Земля».

Из распространённого документа следует, что в 2021 году членство китайской академии получили 25 иностранных граждан, в числе которых представители Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Канады, России, США, Южной Кореи, Франции, Швейцарии и Швеции. В списке новых членов АНК за 2021 год также фигурируют 65 граждан Китая.

АНК, включающая пять отделений (математическое, физическое, химическое, техническое и наук о Земле) была создана в 1949 году.