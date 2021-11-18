Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 18 ноября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги детский сад «Едэйко» возместит моральный вред травмированному во время прогулки ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Адаптивная карусель

Установлено, что в августе 2021 года во время прогулки на детской игровой площадке в присутствии воспитателя девочка получила травму, катаясь на карусели. Заведующей детским садом прокурор внёс представление, виновные в происшествии должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд удовлетворила иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда ребёнку с образовательного учреждения в размере 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области родители за смерть своего годовалого ребёнка отсудили компенсацию морального вреда с нескольких медучреждений.