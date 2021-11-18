Мехико, 18 ноября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Мексика ожидает позитивных результатов от саммита глав государств Северной Америки в Вашингтоне, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в ходе беседы с журналистами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Мы с оптимизмом смотрим на эту встречу, это не означает, что не возникнет тема, по которой наши взгляды расходятся, но означает, что я вижу, что атмосфера очень позитивная», — заявил он.

Эбрард уточнил, что на встрече не будут обсуждаться вопросы относительно Кубы, а также планы по реформированию энергетической отрасли Мексики.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор придал большое значение грядущему саммиту лидеров стран Северной Америки. По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с мигрантами, а также совместная борьба с коронавирусной инфекцией.