Париж, , 04:05 — REGNUM Корпорация Google и французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) заключили пятилетний контракт, предусматривающий выплату вознаграждений журналистам в соответствии с законом о так называемых смежных правах, принятым во Франции. Об этом 17 ноября сообщило AFP.

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Речь идёт о том, что информационные агентства теряют доход от рекламы, когда их материалы заимствуют онлайн-агрегаторы, такие как Google. Во Франции жалобы на такое использование новостей поступали в течение многих лет, пока в стране не приняли закон о «создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ».

После этого Google заключила многомиллионное соглашение с группой новостных издателей Франции (APIG), однако AFP в нём не участвует, поэтому вела переговоры отдельно.

«Эта сделка затрагивает журналистов AFP, пишущих на разных языках. Соглашение распространяется на всю территорию ЕС, то есть даже на те страны, которые не внедрили соответствующую директиву», — отметил генеральный директор AFP Фабрис Фрис в публикации на своей странице в Facebook.

Сумма, которую получит агентство в соответствии с подписанным документом, не называется.

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