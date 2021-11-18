Красноярск, 18 ноября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. В четверг, 18 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, снег, температура воздуха −5… −3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

76.mchs.gov.ru Ветер

В 07:40 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 18 на 19 ноября ожидается до −12… −9 °C.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, во второй половине дня усиление до 15 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В пятницу, 19 ноября, в Красноярске до −11… −9 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −17… −15 °C, без осадков.

В субботу, 20 ноября, в Красноярске ожидается до −13… −11 °C днём и до −12… −10 °C ночью, облачно с прояснениями, ночью небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 ноября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается порывистый западный ветер до 15−20 м/с, в горах местами до 23 м/с, снег, метель, на дорогах гололедица.

18−19 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.