Челябинск, 18 ноября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области получил банкротный иск, адресованный ООО «Челябинский завод гранитных изделий». Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление поступило в базу арбитража 17 ноября 2021 года, истец — Денис Хроев. Сумма претензий — 613 990,33 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник НП СРО АУ «Меркурий».

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в апреле 2015 года. Владелец и директор — Виктор Тарасов. Основной вид деятельности компании — резка, обработка и отделка камня. Количество персонала в открытых источниках не указано.

В ЕГРЮЛ также есть уточнение о том, что 25 октября 2021 года «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица». Причиной называются недостоверные сведения по юрадресу.