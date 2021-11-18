Тегеран, 18 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. 17 ноября министр спорта и молодежи Ирана опубликовал заявление, в котором поздравил национальную сборную по футболу с недавними победами в предварительном раунде Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр спорта и молодежи Хамид Саджади в своем послании поздравил национальную сборную по футболу с успешным прохождением предварительного раунда Чемпионата мира по футболу 2022 года, что, по его словам, является источником гордости для иранской нации.

«Эти впечатляющие победы были одержаны благодаря круглосуточным усилиям национальной федерации футбола, игроков нашей команды, их технических тренеров, менеджеров команд и спортивного сообщества, а также футбольных болельщиков», — отметил Саджади.

Министр спорта выразил надежду, что Национальная футбольная команда продолжит данную тенденцию в своих будущих матчах на Чемпионате мира в Катаре.

Национальная сборная по футболу оказалась лучшей командой в Группе А по итогам предварительных матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В случае, если сборная одержит победу в следующем матче против Ирака, иранская команда автоматически пройдет на чемпионат мира независимо от других результатов.