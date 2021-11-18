Тегеран, , 06:50 — REGNUM 17 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими заявил, что принципиальная позиция Ирана заключается в поддержании независимости соседнего Ирака. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Иран выступает за любую инициативу, направленную на решение внутренних проблем», — отметил иранский президент в ходе беседы с иракским представителем.

Раиси отметил очень давние и тесные отношения двух стран, при этом заявив: «Исламская Республика Иран находится в контакте с иракским народом и правительством. Единство и солидарность Ирака — это стратегический вопрос, которому не следует наносить ущерб».

«Мы считаем проведение выборов важным достижением. Судьба наций должна определяться с помощью бюллетеней для голосования. В этой связи мы поддерживаем политические процессы, юридические процедуры и прозрачность», — заявил президент.

Премьер-министр Ирака Аль-Кадими в телефонном разговоре высоко оценил безграничную поддержку со стороны Ирана. По словам премьер-министра, точка зрения Исламской Республики в отношении Ирака всегда основывалась на установлении стабильности и безопасности в соседней стране.