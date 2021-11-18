Тегеран, , 06:53 — REGNUM 17 ноября временный представитель Ирана в международных организациях, базирующихся в Вене, Мохаммадреза Гайеби сослался на недавний доклад МАГАТЭ о ядерной сделке с Ираном и предупредил, что представители агентства должны избегать поспешных или политически мотивированных комментариев в данном отношении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами, иранский дипломат отметил, что в своем новом докладе атомное агентство ООН подтвердило, что оно продолжает свою деятельность по проверке и надзору за выполнением Ираном обязательств в рамках ядерной сделки.

Гайеби также заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить иранскую столицу в понедельник (22 ноября). Он отметил, что основная цель поездки — обсудить пути дальнейшего сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что во время своего визита в иранскую столицу Гросси встретится с министром иностранных дел Хоссейном Амирабдоллахианом и главой Агентства по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммедом Эслами.