Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Президент США Джо Байден направил письмо председателю Федеральной торговой комиссии (ФТК), в котором потребовал призвал расследовать рост цен на бензин в США. Об этом 17 ноября пишет газета Financial Times.

Бензин Sean MacEntee

Американский президент считает, что последний скачок цен на топливо был связан с «антипотребительским поведением нефтегазовых компаний», которые увеличивали свои доходы путём повышения отпускных цен.

«Суть в следующем: цены на бензин на заправке остаются высокими, даже несмотря на то, что затраты нефтегазовых компаний снижаются», — отметил Байден.

Читайте также: Байден назвал причину резкого роста цен на бензин в США

Президент США написал также, что обращается к регулятору в тот момент, когда «настало время подумать, не обходятся ли незаконные действия слишком дорого для американских семей».

Читайте ранее в этом сюжете: В США зафиксировали рекордный рост цен на бензин