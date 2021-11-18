Тегеран, , 06:56 — REGNUM 17 ноября глава иранской Организации по обслуживанию дорог и автомобильным перевозкам заявил, что управляющий директор предприятия отправился в Азербайджанскую Республику для проведения переговоров об облегчении проезда иранских грузовиков через соседнюю страну. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Дарьюш Амани рассказал IRNA, что использование альтернативной дороги на территории Армении также находится в стадии изучения, в то время как уплата налогов Азербайджанской Республике продолжается. «В связи с этим в настоящий момент ведутся переговоры об облегчении проезда иранских грузовиков по территории соседней страны», — отметил он.

Амани подчеркнул: «Для того, чтобы добраться до стран ЕАЭС, иранские грузовики сначала проезжают участок Азербайджанской Республики, а затем въезжают на территорию Армении».

Ссылаясь на совместное заседание иранских официальных лиц с властями Армении, Амани сообщил, что переговоры двух стран контролируются министерством иностранных дел, при этом Иран ищет альтернативный маршрут для экспорта своих товаров в страны ЕАЭС без проезда через территорию Азербайджанской Республики.

Ранее заместитель министра дорог и сельского развития Ирана заявил, что правительство Армении решило использовать возможности иранских дорожно-строительных компаний для прокладывания нового маршрута.