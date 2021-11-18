Тегеран, 18 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. 17 ноября советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд, выражая удовлетворение своим недавним визитом в Тегеран, заявил, что в ближайшее время будет создан механизм бартерной торговли с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям, приняв участие в 9-м заседании Совместного торгового комитета двух стран, выразил надежду, что вскоре обе страны введут в действие механизм двусторонней бартерной торговли.

«Мы также рады присутствию иранских компаний на торговой выставке в Карачи», — рассказал Разак Дауд агентству IRNA во время посещения иранского павильона на 17-й международной выставке в Карачи.

Пакистанский представитель назвал торговые переговоры между Тегераном и Исламабадом удовлетворительными и сообщил: «В настоящий момент наша основная задача — проводить как можно чаще экономические консультации с целью обмена мнениями и опытом».