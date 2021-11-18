Москва, 18 ноября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение Москвы «Автомобильные дороги» объявило два многомиллиардных тендера на централизованную поставку топлива по смарт-картам для комплекса городского хозяйства столицы на 2022−2024 годы. Общая максимальная цена контрактов превышает 38 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Нет топлива

Итоги тендеров подведут 7 декабря 2021 года. По первой закупке максимальное значение цены контракта — 27 710 026 217,54 рубля, по второй — 10 495 756 318,55 рубля.

В тендере на 10,4 млрд рублей речь идёт о летнем, зимнем и межсезонном дизельном топливе экологического класса не ниже К5. В документации начальная цена за литр указана в районе 47,93 рубля.

В рамках второго аукциона планируется приобрести карты не только на зимнее дизельное топливо (указана цена за литр уже 49,46 рубля), но и на автомобильные бензины АИ-95 при цене за литр в тендере 50,31 рубля и АИ-92 — по 45,47 рубля.

«Поставщик обеспечивает возможность заправлять автотранспорт заказчика в сети АЗС города Москвы в соответствии с приложением 1 «Перечень объектов закупки» посредством регулируемой топливной карты», — отмечается в техзадании.

Летним по картам, прописанным в контракте, считается период с 1 мая по 30 сентября, переходными — с 1 по 30 апреля; с 1 по 31 октября, а зимним — с 1 ноября по 31 марта.

Напомним, 16 ноября 2021 года цена на зимнее дизельное топливо обновила исторический рекорд. В ситуацию вмешалась ФАС РФ.