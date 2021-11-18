Тегеран, , 06:59 — REGNUM 17 ноября представитель Британской консервативной партии заявил, что задержки с выплатой долга (400 млн. фунтов стерлингов) Исламской Республике Иран затруднили разрешение споров по консульским вопросам и ядерной сделке 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тобиас Мартин Эллвуд, член парламента от Восточного Борнмута и бывший министр обороны Великобритании, в своём докладе заявил, что выплата 400 миллионов фунтов Ирану не является своего рода выкупом. «Мы признаём наличие задолженности перед Исламской Республикой», — сообщил представитель партии.

По словам чиновника, Великобритания задолжала Ирану целых 400 миллионов фунтов стерлингов в связи с несостоявшейся поставкой 1500 танков и 250 других бронированных машин, заказанных бывшим шахом Ирана ещё до его свержения в 1979 году.

Эллвуд подчеркнул: «Маловероятно, что администрация Байдена выступит против погашения долга, поскольку госсекретарь США ранее заявил, что правительство Великобритании может принять решение по этому вопросу самостоятельно».