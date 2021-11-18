Тегеран, 18 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Как сообщает агентство IRNA, Исламская Республика Иран — талантливая и привлекательная страна, отлично подходящая для спортивного туризма.

17 ноября иранский эксперт Киянуш Мехраби рассказал журналистам IRNA, что удивительное природное разнообразие в Иране открывает путь для претворения в жизнь различных видов спортивного туризма, отметив, что в большинстве стран мира нет такого природного разнообразия, включающего в себя леса, горы, пустыни и моря.

«Несмотря на то, что культурные достопримечательности страны очень богаты и вдохновляют на новые открытия, а природа ценится своим разнообразием, Иран все еще находится на первом этапе развития приключенческого туризма», — отметил он.

Эксперт также призвал к дальнейшему развитию туристической инфраструктуры, чтобы привлечь большее число иностранных туристов, в частности профессиональных путешественников.

Торговая ассоциация приключенческих путешествий Ирана определяет термин «приключенческий туризм» как своего рода открытие или путешествие, которое влечет за собой риски и требует специальных навыков, а также физической активности.