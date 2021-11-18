Тегеран, 18 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. 17 ноября исполнительный директор офиса Организации содействия торговле Ирана по делам Европы и США Мохаммад Реза Каримзаде и посол Узбекистана в Тегеране Баходир Абдуллаев подчеркнули важность развития торговых связей, особенно в области сельского хозяйства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны обсудили участие иранских компаний на узбекском рынке и практическое применение положений соглашения о преференциальной торговле для развития торговых взаимодействий в сельскохозяйственной сфере.

Каримзаде отметил, что в рамках развития сельскохозяйственного сотрудничества обе стороны провели встречи с участием представителей нескольких предприятий в торговой палате Ирана.

Между тем, Абдуллаев приветствовал деятельность иранских компаний в области выращивания хлопка, экстерриториального выращивания и перерабатывающей промышленности.

Он также призвал узбекские компании планировать свою деятельность в Иране с использованием имеющихся возможностей.