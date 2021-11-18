Хьюстон, США, 18 ноября 2021, 03:30 — REGNUM Как минимум 125 зрителей музыкального фестиваля Astroworld Festival в Хьюстоне, где в давке погибли десять человек, подали коллективный иск к рэперу Трэвису Скотту и организаторам мероприятия. Об этом 18 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Рэпер Дрейк
Рэпер Дрейк
The Come Up Show

Истцы утверждают, что организаторы фестиваля не смогли создать безопасных условий для зрителей и требуют выплаты компенсации морального ущерба в размере $750 млн. Также рэпера Трэвиса Скотта обвиняют в призывах к насилию во время выступления, а ещё одного исполнителя и участника фестиваля, канадского рэпера Дрейка, обвиняют в том, что он не предпринял попытки остановить концерт, когда возникла давка.

Представители организаторов и музыкантов не дают никаких комментариев по данному вопросу. Рэпер Трэвис Скотт ранее заявлял о своём сотрудничестве со следствием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта во время открытия музыкального фестиваля в американском штате Техас возросло до десяти человек. Также уточняется, что ещё у 11 человек случился сердечный приступ, а общее количество пострадавших достигло 300 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв давки на фестивале в Хьюстоне достигло десяти человек