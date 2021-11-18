Хьюстон, США, 18 ноября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Как минимум 125 зрителей музыкального фестиваля Astroworld Festival в Хьюстоне, где в давке погибли десять человек, подали коллективный иск к рэперу Трэвису Скотту и организаторам мероприятия. Об этом 18 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

The Come Up Show Рэпер Дрейк

Истцы утверждают, что организаторы фестиваля не смогли создать безопасных условий для зрителей и требуют выплаты компенсации морального ущерба в размере $750 млн. Также рэпера Трэвиса Скотта обвиняют в призывах к насилию во время выступления, а ещё одного исполнителя и участника фестиваля, канадского рэпера Дрейка, обвиняют в том, что он не предпринял попытки остановить концерт, когда возникла давка.

Представители организаторов и музыкантов не дают никаких комментариев по данному вопросу. Рэпер Трэвис Скотт ранее заявлял о своём сотрудничестве со следствием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта во время открытия музыкального фестиваля в американском штате Техас возросло до десяти человек. Также уточняется, что ещё у 11 человек случился сердечный приступ, а общее количество пострадавших достигло 300 человек.