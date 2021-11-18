Тегеран, 18 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. 17 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что ирано-иракская торговля может удвоиться при условии решения существующих проблем с пересечением границ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Председательствуя на седьмом заседании Штаба по координации внешнеэкономических связей, Сафари проинформировал аудиторию о своей недавней поездке в Багдад и Иракский Курдистан с целью выявления и устранения препятствий на пути расширения экономических связей с Ираком.

Он также отметил, что у двух стран есть потенциал удвоить свои деловые операции, если они устранят проблемы, возникающие при пересечении границы. Иранский представитель выразил надежду, что народам и правительствам двух стран удастся преодолеть существующие препятствия.

Как сообщает агентство IRNA, встреча были созвана в соответствии с подходом новой администрации к расширению связей с соседними странами.