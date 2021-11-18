Тегеран, , 07:00 — REGNUM 17 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что колониальные державы посредством мягкой войны стремятся оказать давление на международное сообщество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

َСогласно официальному сайту Верховного лидера, 17 ноября 2021 года группа иранских академических представителей и выдающихся ученых встретилась с имамом Хаменеи.

Во время встречи лидер Исламской революции, выслушав замечания ученых, отметил разрушительную роль колониализма, стремящегося убедить народы «игнорировать свои возможности».

Выразив свое удовлетворение встречей, Верховный лидер назвал гениальность божественным благословением и напомнил молодежи, что она должна быть благодарна за ниспосланные возможности.

Он также отметил, что это божественное благословение следует ценить и поддерживать упорным трудом, заявив при этом: «Если талантливый, одаренный человек не воспользуется этим благословением, если ленив, безразличен и небрежен, он определенно не станет выдающимся человеком».