Тегеран, , 06:59 — REGNUM 17 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что страна готова стать инициатором реализации решений, которые будут приняты на предстоящем саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Туркменистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сафари сделал эти замечания на встрече с генеральным секретарем ОЭС Хусравом Нозири. В ходе переговоров иранский представитель заявил, что Исламская Республика Иран уделяет приоритетное внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с соседями.

Он также отметил ключевую роль ОЭС в достижении целей стран-членов. По словам дипломата, Иран придает большое значение организации, в связи с чем примет участие в предстоящем саммите на высоком уровне.

Со своей стороны, генеральный секретарь ОЭС представил отчет о процессе подготовки предстоящего саммита организации в Ашхабаде и поблагодарил Иран за помощь в этом отношении.

В настоящее время ОЭС насчитывает десять стран-участниц, включая Иран, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан.