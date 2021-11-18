Тегеран, 18 ноября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. 17 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что страна готова стать инициатором реализации решений, которые будут приняты на предстоящем саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Туркменистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сафари сделал эти замечания на встрече с генеральным секретарем ОЭС Хусравом Нозири. В ходе переговоров иранский представитель заявил, что Исламская Республика Иран уделяет приоритетное внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с соседями.

Он также отметил ключевую роль ОЭС в достижении целей стран-членов. По словам дипломата, Иран придает большое значение организации, в связи с чем примет участие в предстоящем саммите на высоком уровне.

Со своей стороны, генеральный секретарь ОЭС представил отчет о процессе подготовки предстоящего саммита организации в Ашхабаде и поблагодарил Иран за помощь в этом отношении.

В настоящее время ОЭС насчитывает десять стран-участниц, включая Иран, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан.