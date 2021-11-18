Тегеран, 18 ноября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. 17 ноября посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи посоветовал Совету Безопасности Организации Объединенных Наций уделять приоритетное внимание применению непринудительных мер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«При выполнении своих функций Совет должен уделять приоритетное внимание применению ненасильственных мер в соответствии с главой VI действующего устава», — заявил Тахт Раванчи, выступая в СБ ООН на тему «Мир и безопасность посредством превентивной дипломатии: общая цель всех органов ООН».

«Сегодня превентивность является столь же действенным и полезным механизмом, как и в 1945 году, когда отцы-основатели организации приняли его в качестве главенствующего принципа в поддержании международного мира и безопасности», — отметил иранский дипломат.

По словам иранского представителя, общий обзор практики Совета Безопасности показывает, что, несмотря на то, что ему было поручено использовать превентивные и ненасильственные средства в соответствии с главой VI устава ООН, орган применял этот принцип очень редко, причем порой он относился к своим функциям по главе VI так, как будто их не существует.

Он также отметил: «Эта тенденция во многих случаях привела к дальнейшему усложнению ситуаций, нарушению суверенитета и территориальной целостности государств, а также нарушению прав человека».