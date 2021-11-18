Североморск, Мурманская область, , 03:25 — REGNUM Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», преодолел Бискайский залив Атлантического океана и 17 ноября вошёл в пролив Ла-Манш. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Brian Burnell

пресс-служба СФ «Перед входом в пролив на корабле были проведены дополнительные занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности при плавании в узкости во время интенсивного судоходства».

Такие же занятия прошли с экипажами среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай».

Из базы Северного флота в Североморске БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня и за время похода преодолел около 25,5 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств. За время действия в Средиземном море отряд совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провёл несколько учений по различным видам обороны отряда кораблей на морском переходе и поиску подводных лодок условного противника.

В октябре «Вице-адмирал Кулаков» обеспечивал безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе, в том числе предотвратив захват пиратами панамского судна — контейнеровоза «Люция» с гражданами Украины, России и Румынии в составе экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов Северного флота, возглавляемый БПК «Вице-адмирал Кулаков», покинул порт Праю — столицу островного государства Кабо-Верде, и взял курс в северном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Отряд кораблей Северного флота завершил деловой заход в порт Прая