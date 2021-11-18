В Югре вновь перенесли сроки сдачи больницы-долгостроя
Ханты-Мансийск, 18 ноября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. В Югре скандальный долгострой — Нижневартовскую многопрофильную больницу — должны сдать в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Об этом сообщила на пресс-конференции губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Больницу строят более 10 лет. Срок сдачи объекта намечался на 2015 год, но до сих пор ежегодно переносятся. Готовность объекта на сегодня, по словам Комаровой, составляет 75%.
«Стоимость одного квадратного метра объекта составляет 235,8 тысячи рублей. Если взять аналоги таких объектов, то, например, стоимость больницы с родильным домом в Коммунарке — 245,3 тысячи рублей, лечебно-диагностический корпус Архангельской областной детской клинической больницы — 410,6 тысячи рублей. В этом смысле стоимость этого объекта, несмотря на то, что многократно вносились изменения в проектно-сметную документацию, находится в границах средних или типовых затрат на создание таких объектов», — заявила Наталья Комарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовской окружной многопрофильной больнице сотрудниками Федеральной службы безопасности проверяются государственные закупки медицинского оборудования, выясняются причины затяжного строительства объекта.
«Уголовные дела на данный момент не возбуждены. И я надеюсь, что всё обойдётся», — отметила губернатор Югры.