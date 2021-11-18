Ханты-Мансийск, 18 ноября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. В Югре скандальный долгострой — Нижневартовскую многопрофильную больницу — должны сдать в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Об этом сообщила на пресс-конференции губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Пресс-служба «Единой России» в ХМАО Строительство больницы в Нижневартовске

Больницу строят более 10 лет. Срок сдачи объекта намечался на 2015 год, но до сих пор ежегодно переносятся. Готовность объекта на сегодня, по словам Комаровой, составляет 75%.

«Стоимость одного квадратного метра объекта составляет 235,8 тысячи рублей. Если взять аналоги таких объектов, то, например, стоимость больницы с родильным домом в Коммунарке — 245,3 тысячи рублей, лечебно-диагностический корпус Архангельской областной детской клинической больницы — 410,6 тысячи рублей. В этом смысле стоимость этого объекта, несмотря на то, что многократно вносились изменения в проектно-сметную документацию, находится в границах средних или типовых затрат на создание таких объектов», — заявила Наталья Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовской окружной многопрофильной больнице сотрудниками Федеральной службы безопасности проверяются государственные закупки медицинского оборудования, выясняются причины затяжного строительства объекта.

«Уголовные дела на данный момент не возбуждены. И я надеюсь, что всё обойдётся», — отметила губернатор Югры.