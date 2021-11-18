Москва, , 03:19 — REGNUM Охват населения тестированием на COVID-19 в России будет увеличен в полтора раза — с 200 до 300 лабораторных исследований на 100 тыс. человек. Об этом говорится в приказе главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В подпункте 2.5 пункта 2 постановления <…> цифры «200» заменить цифрами «300», — говорится в документе.

В Роспотребнадзоре отмечают также, что названная цифра должна достигаться в среднесуточном режиме за семь дней. Постановление вступает в силу с 18 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России по данным на 16 ноября установлен максимум суточной смертности от COVID-19 — девять дней подряд суточная смертность в РФ превышает 1,2 тыс. летальных исходов.

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