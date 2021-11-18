Оттава, , 03:13 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации ввели в канадской провинции Британская Колумбия из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом заявил глава региона Джон Хорган на пресс-конференции.

Наводнение Philippe Semanaz

По его словам, провинция терпит стихийные бедствия, вызванные долгими и сильными ливнями. При этом ряд населенных пунктов в Британской Колумбии оказались разрушенными из-за подтоплений.

«В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации», — заявил Хорган.

Он добавил, что тысячи жителей провинции были вынуждены покинуть дома. В связи с этим власти региона обратились к федеральному правительству за помощью. Кроме того, Хорган подтвердил гибель одного человека в результате стихийных бедствий. При этом он не исключил, что число погибших может возрасти.