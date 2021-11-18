Москва, , 03:17 — REGNUM Компания «Инфинет», которая своими корнями уходила сначала на Виргинские острова, а с 2020 года перешла под юрисдикцию Нидерландов, выступала поставщиком как минимум по двум государственным контрактам. Один из них — это поставка оборудования для войсковой части, учредителем которой, как юрлица, является Федеральная служба безопасности России, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания «Инфинет», за которой последние годы через разные офшоры стоял бенефициар «Яндекса» олигарх Аркадий Волож, успела побывать поставщиком по двум государственным контрактам. Оба были подписаны в 2017 году, когда, по открытым данным, фирмой юридически владелел бизнесмен напрямую. До этого владельцем числилось InfiNet Wireless Ltd, прописанное на Виргинских Британских островах. С 2020 года Волож снова предпочёл «спрятаться» за офшором, на этот раз в Нидерландах. Владельцем 100% доли стала «Инфинет вайрлесс холдингс Б. В».

По схеме закупки у единственного поставщика «Инфинет» реализовал «Ростелекому» оборудование на сумму более 28,2 млн рублей. Второй заказчик — войсковая часть ФСБ РФ — закупил его на сумму 35 697 212,44 рубля.

Напомним, другой актив Воложа — компания «Яндекс» — также работает в РФ через офшорные компании, что не мешает ей не только быть поставщиком госконтрактов, но и иметь статус системообразующей по линии Минкомсвязи РФ.

Волож же, по данным СМИ, обзавёлся для себя и своей семьи паспортами Мальты. Его выдали в обмен на инвестиции.