Москва, 18 ноября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Компания «Инфинет», которая своими корнями уходила сначала на Виргинские острова, а с 2020 года перешла под юрисдикцию Нидерландов, выступала поставщиком как минимум по двум государственным контрактам. Один из них — это поставка оборудования для войсковой части, учредителем которой, как юрлица, является Федеральная служба безопасности России, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Компания «Инфинет», за которой последние годы через разные офшоры стоял бенефициар «Яндекса» олигарх Аркадий Волож, успела побывать поставщиком по двум государственным контрактам. Оба были подписаны в 2017 году, когда, по открытым данным, фирмой юридически владел бизнесмен напрямую. До этого владельцем числилось InfiNet Wireless Ltd, прописанное на Виргинских Британских островах. С 2020 года Волож снова предпочёл «спрятаться» за офшором, на этот раз в Нидерландах. Владельцем 100% доли стала «Инфинет вайрлесс холдингс Б. В.».

По схеме закупки у единственного поставщика «Инфинет» реализовал «Ростелекому» оборудование на сумму более 28,2 млн рублей. Второй заказчик — войсковая часть ФСБ РФ — закупил его на сумму 35 697 212,44 рубля.

Напомним, другой актив Воложа — компания «Яндекс» — также работает в РФ через офшорные компании, что не мешает ей не только быть поставщиком госконтрактов, но и иметь статус системообразующей по линии Минкомсвязи РФ.

Волож же, по данным СМИ, обзавёлся для себя и своей семьи паспортами Мальты. Их выдали в обмен на инвестиции.