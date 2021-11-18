Вирджиния, США, 18 ноября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Школьный автобус с детьми был сбит поездом в американском штате Вирджиния. Об этом 17 ноября сообщает телеканал WHSV.

Светофор на железнодорожном переезде

Авария произошла в Харрисонбурге, в округе Рокингем. Автобус, в котором ехали 16 учеников начальной школы, столкнулся с поездом. В результате ДТП пострадали четыре ребёнка. Уточняется, что дети госпитализированы с травмами, не опасными для жизни.

В настоящее время идёт расследование причин ДТП. Сотрудники правоохранительных органов опросили водителя поезда. Было установлено, что поезд двигался с разрешённой скоростью, бригада подвижного состава вовремя подала сигнал о приближении. Также отмечается, что и светофор и система заграждения переезда была активирована, как это положено по регламенту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии женщина получила травму после того, как её по касательной зацепил поезд.