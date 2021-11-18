Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Телефонные переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана прошли в откровенном и конструктивном ключе, сообщила 17 ноября официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность», — говорится в распространённом заявлении.

Кроме того, главы российского и американского ведомств договорились о взаимодействии с целью «улучшения атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами». Разговор состоялся «в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне».

Читайте также: Патрушев и Салливан обсудили информбезопасность и положение в Афганистане

Отметим, что переговоры Патрушева и Салливана проходят на регулярной основе. В сентябре 2021 года стороны обсудили совместную работу Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности и по вопросам стратегической стабильности.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев и Салливан провели телефонные переговоры