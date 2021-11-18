Прага, , 02:45 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан, который с октября находится в Центральном военном госпитале в Праге, вскоре должен быть выписан. Об этом глава республики заявил 17 ноября в интервью телеканалу NOVA.

Милош Земан David Sedlecký

По словам чешского лидера, он покинет медучреждение «в ближайшие дни» и после будет находиться в своей загородней резиденции — дворце Ланы, рядом со столицей страны. Президент отметил, что уже приступил к работе.

Земан также сообщил, что 26 ноября назначит Петра Фиалу новым премьер-министром республики. Кроме того, Земан рассказал, что поддержал решение чешского правительства объявить в стране с 22 ноября карантин для непривитых от COVID-19 и лиц, которые не переболели указанным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября «Чешское телевидение» передало о том, что Милош Земан был переведен из палаты с усиленным наблюдением в стандартные покои Центрального военного госпиталя.

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