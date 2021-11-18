Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Студия Highwire Games объявила о решении отложить релиз военного кооперативного шутера (упор в игре сделан на огнестрельное оружие) Six Days in Fallujah с конца 2021 года на на четвёртый квартал 2022-го. Об этом разработчики сообщили 17 ноября на сайте проекта.

Американцы в Ираке ru.wikipedia.org

Хорошая новость заключается в том, что генеральный директор издательской компании Victura Питер Тамте заявил, что штат Highwire Games будет увеличен вдвое. Он пояснил, что в какой-то момент руководству Victura стало ясно, что создание такой высококачественной игры потребует «больше людей, капитала и времени».

«Удвоение нашей команды — лишь одна из многих вещей, которые мы делаем, чтобы убедиться, что Six Days in Fallujah привнесет в военные шутеры новую тактическую и эмоциональную глубину», — сказал Тамте.

Напомним, изначально Six Days in Fallujah планировали выпустить ещё в 2009 году, однако тогда проект был отменён из-за разногласий вокруг его концепции. Игра посвящена войне в Ираке, она предложит геймерам выступить в роли бойцов 3-го батальона 1-й дивизии морской пехоты США, которые в 2004 году в течение шести дней участвовали во Второй битве за Фаллуджу.

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