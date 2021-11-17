Ливерпуль, Великобритания, 18 ноября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Преступник, погибший при попытке осуществить теракт в Ливерпуле, планировал его несколько месяцев. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба полиции Великобритании.

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Уточняется, что погибший Имад ас-Свилмин планировал осуществление теракта как минимум с апреля текущего года. По словам представителя контртеррористического отдела полицейского управления Северо-Западной Англии Расса Джексона, удалось установить, что в начале апреля злоумышленник снял помещение, где, как предполагается, занимался сборкой бомбы. В полиции считают, что именно с этого периода ас-Свилмин начал планировать совершение теракта и закупать для этого всё необходимое.

Сотрудники полиции продолжают обыск помещения, которое снимал ас-Свилмин. В целях безопасности туда уже дважды вызывали пожарных и взрывотехников, однако эвакуация жителей не проводилась.

По данным корпорации BBC, 32-летний ас-Свилмин является уроженцем Ирака, в Великобританию он прибыл в 2014 году и подал прошение об убежище. Ему было отказано в праве остаться на территории страны, но он вёл борьбу за пересмотр решения британского МИД. Его должны были выслать из страны ещё в 2015 году, но по какой-то причине это не было сделано. Кроме того, подтвердилась информация о расстройстве психики у преступника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в Ливерпуле, в результате которого погиб один человек. Инцидент был объявлен терактом, избежать жертв удалось благодаря действиям водителя такси, который запер преступника с бомбой в автомобиле. Сам водитель успел выскочить и получил незначительные травмы.