Киев, 18 ноября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Украина готова разместить резерв газа в собственных подземных хранилищах для нужд европейских стран, заявил 17 ноября украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа на своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — сообщили в пресс-службе украинского лидера.

По мнению Зеленского, реализация этих предложений будет способствовать «предотвращению энергетического кризиса в Европе».

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Напомним, в октябре 2021 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС изучат вопрос создания стратегических запасов газа, однако о конкретных шагах в этом направлении не сообщалось.