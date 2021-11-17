Эр-Рияд, 18 ноября, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который запустили йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах»), был уничтожен средствами противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом 18 ноября передает телеканал Al Arabiya.

U.S. Air Force БПЛА

Беспилотник был направлен на международный аэропорт саудовского города Абха. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни обвинил хуситов в ракетном обстреле района Аль-Джуба (йеменская провинция Мариб), в результате которого погибли не менее 29 человек.

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