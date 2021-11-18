Тюмень, , 02:25 — REGNUM В Тюмени за последние четыре года количество аварий и потерь на сетях водоснабжения сократилось вдвое. Об этом сообщил представитель ООО «Тюмень Водоканал» на комиссии по благоустройству и городскому хозяйству муниципальной думы.

Мероприятия на Метелёвской ВОС Пресс-служба гордумы Тюмени

С 2018 года в Тюмени реализуется концессионное соглашение с ООО «Тюмень Водоканал» на модернизацию инженерной инфраструктуры до 30 ноября 2031 года. На эти цели было направлено 5,7 млрд рублей. За это время построено и реконструировано более 183 км сетей водоснабжения и 87 км сетей водоотведения. В ближайших планах концессионера — завершение реконструкции Метелёвской водоочистной станции, обеспечение сетями водоснабжения промышленной зоны, строительство сетей водоотведения в частном секторе.

Депутаты гордумы Тюмени отметили, по качеству питьевой воды у жителей областной столицы всё лето были нарекания. Сегодня тюменская вода соответствует требованиями СанПиН, однако к 2023−2024 году в «Тюмень Водоканале» обещают существенно улучшить её органолептические свойства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный неприятный запах воды появился летом, потому что очень быстро поднялась вода в реке Туре и был поднят со дна иловый осадок. «Тюмень Водоканал» увеличил объём угольной очистки воды, стали чаще промывать фильтры, вода стала лучше. Глава региона Александр Моор раскритиковал тогда «Тюмень Водоканал» за медлительность в решении проблемы.

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