Москва, , 02:16 — REGNUM Современные технологии, в том числе в области связи и искусственного интеллекта не должны попадать в руки террористов, заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов в опубликованном 18 ноября интервью «Российской газете».

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По его словам, инновации появляются благодаря цифровому развитию в мире, но ответственность за их распространение лежит на всём мировом сообществе.

«Наша общая задача — не позволить террористам натворить много бед, используя доступные для нормальных граждан блага научно-технического прогресса», — сказал Сыромолотов.

Дипломат добавил также, что в ряде стран Запада настойчиво демонстрируют «стремление размыть международную контртеррористическую повестку дня второстепенными вопросами», переключая внимание международного сообщества от главных задач — создания банка данных по террористам-боевикам, контроля за их перемещением, упрощения механизмов экстрадиции и обеспечения неотвратимости наказания.

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