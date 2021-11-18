Детройт, США, , 02:15 — REGNUM США впервые за 20 лет смогут обогнать Китай по уровню инвестиций в инфраструктуру благодаря подписанному американским президентом Джо Байденом плану инфраструктурного развития на сумму до $1,2 трлн. Об этом глава Белого дома заявил 17 ноября в ходе выступления в городе Детройт (штат Мичиган).

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Соединенным Штатам удастся достигнуть такого результата в 2022 году. Байден также отметил, что подписанный им документ предусматривает самые значительные инвестиции в инфраструктуру страны за последние 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Джо Байден заявил, что США могут утратить экономическое преимущество перед другими государствами, если не осуществят масштабных инвестиций в свою инфраструктуру и социальные программы.

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