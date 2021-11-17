Грозный, 18 ноября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Военные саперы обезвредили около 600 боеприпасов при разминировании сельскохозяйственных угодий в Чечне в 2021 году, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Michael Bushmin Чечня

«Военнослужащие инженерно-саперной роты ЮВО очистили от взрывоопасных предметов порядка 350 га сельскохозяйственных угодий на территории Чечни, перевыполнив запланированный объем работ на 15%», — отметили в ЮВО.

Уточняется, что работы происходили в Ачхой-Мартановском районе Чечни с весны 2021 года. В ходе разминирования саперы обезвредили около 600 различных боеприпасов. Отмечается, что работы по разминированию ведутся в Чечне и Ингушении с 2012 года. За все это время обследовано 24 тыс. гектаров земли и уничтожено более 41 тыс. боеприпасов.