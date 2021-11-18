Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Развертывание российских войск «вблизи Украины» и уничтожение спутника в космосе по-прежнему беспокоят американское военное командование, заявил 17 ноября журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.

Ллойд Остин NATO North Atlantic Treaty Organization

«Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России», — сказал он.

Остин добавил, что российская активность «не помогает безопасности» и вновь отметил, что в Пентагоне не знают целей российских военных на западной границе страны.

Ранее в американском военном ведомстве сообщали, что обеспокоены возможными последствиями от разлёта обломков сбитого советского спутника. В России, в свою очередь, сообщали проведённое в космосе испытание не представляют угрозы для космической деятельности.

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