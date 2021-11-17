Вашингтон, 18 ноября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Развертывание российских войск «вблизи Украины» и уничтожение спутника в космосе по-прежнему беспокоят американское военное командование, заявил 17 ноября журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин

«Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России», — сказал он.

Остин добавил, что российская активность «не помогает безопасности», и вновь отметил, что в Пентагоне не знают целей российских военных на западной границе страны.

Ранее в американском военном ведомстве сообщали, что обеспокоены возможными последствиями от разлёта обломков сбитого советского спутника. В России, в свою очередь, сообщали, что проведённое в космосе испытание не представляет угрозы для космической деятельности.