Нью-Йорк, США, , 01:59 — REGNUM Единственным способом для спасения Афганистана от новой гражданской войны является создание инклюзивного правительства, заявил назначенный бывшими афганскими властями постпред при ООН Гулям Исхакзай 17 ноября на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам дипломата, ситуация в республике «невероятно хрупкая». Он считает, что инклюзивное правительство поможет Афганистану избежать распрей между этническими группами и обезопасит страну от использования ее территории в качестве плацдарма для террористов.

Исхакзай выразил мнение, что создание такого органа также позволит государству побороть «вечный гуманитарный кризис» и добиться «более стабильной экономики». Кроме того, дипломат добавил, что мировое сообщество должно созывать международную конференцию по Афганистану для обсуждения ряда вопросов, включая и создание инклюзивного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что приход к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не привел к стабильности в республике, а только добавил новые вызовы к старым проблемам.

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