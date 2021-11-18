Лондон, , 01:57 — REGNUM Тюремные сроки за нарушение судебного запрета на создание препятствий движению транспорта получили девять экоактивистов движения Insulate Britain в Лондоне. Об этом 17 ноября сообщает газета The Independent.

Высокий суд Лондона Nstu.ru

С начала осени активисты Insulate Britain, отделившегося от движения Еxtinction Rebellion, более 20 раз перекрывали дороги в Лондоне и в других частях Великобритании. При этом экоактивисты старались выбирать наиболее загруженные участки автодорог и действовали в часы пик.

Восемь обвиняемых в создании препятствий движению транспорта по окружающей Лондон автостраде М25 получили тюремные сроки длительностью три-четыре месяца. Ещё один активист получил полгода тюрьмы за «провокационные высказывания». Прямо во время судебного заседания он заявил, что продолжит перекрывать автодороги, если не получит тюремный срок.

Активисты хотят, чтобы правительство Великобритании профинансировало программу по повышению энергоэффективности зданий из старого жилого фонда. Участники движения поясняют, что дома в Британии очень холодные и жители вынуждены тратить на их обогрев огромное количество энергии, а это способствует выбросу парниковых газов в атмосферу.

В движении Insulate Britain состоит 174 человека, которых арестовывали в общей сложности 857 раз. Однако вынесенные экоактивистам приговоры стали первыми для состоящих в движении. При этом согласно действующей в Великобритании практике, осуждённые смогут получить право на досрочное освобождение, отсидев половину срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 21 участника протестного шествия экоактивистов, приуроченного к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго.

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