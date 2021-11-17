Буэнос-Айрес, 18 ноября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в провинции Сантьяго-дель-Эстеро на севере Аргентины, 17 ноября сообщила на своем сайте Геологическая служба США.

Martin Luff Последствия землетрясения

Эпицентр землетрясения располагался в 187 км к северо-востоку от города Сантьяго-дель-Эстеро (столица региона), а очаг залегал на глубине 561 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на севере Аргентины произошло землетрясение магнитудой 4,6.