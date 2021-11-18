Москва, , 01:30 — REGNUM Уровень вакцинации от гриппа в России составляет около 31,5% населения страны, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 17 ноября на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Она отметила, что требуемым показателем является 60% привитых от этого заболевания. Глава ведомства призвала вакцинироваться от гриппа всех, кто еще этого не сделал.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Анна Попова заявила, что в 2021 году заболевание гриппом в России началось нехарактерно рано. Так, по ее словам, случаи заболевания «выявлялись еще в конце июля».

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