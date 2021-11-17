Белоруссия, 18 ноября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Суд Несвижского района (Минская область, Белоруссия) вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего жителя Барановичей (Брестская область) Л. «Ему инкриминированы публичное оскорбление президента Республики Беларусь; распространение заведомо ложных сведений в сети Интернет, соединенных с обвинением в тяжком преступлении; публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей», — сообщила 17 ноября Генпрокуратура республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«В ходе судебного следствия установлено, что Л. с августа по декабрь 2020 года разместил на персональной странице в социальной сети «Одноклассники» выраженную в неприличной форме информацию, которая по своему содержанию унижала честь и достоинство главы государства, — сообщили прокуроры. — Кроме того, Л. на этой же странице разместил сообщение, в котором содержались порочащие сведения и обвинения в тяжком преступлении в отношении сотрудников ОВД и судьи. Опубликовал оскорбление в адрес правоохранителя с явно негативной оценкой его законной деятельности».

На основании ч.1 ст. 368, ст. 188 и ст. 369 Уголовного кодекса республики гражданин приговорён к трём годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. С него также взыскана тысяча белорусских рублей (RUB 30 тыс. в эквиваленте) в счёт возмещения морального вреда в пользу неназванного потерпевшего.

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