Москва, 18 ноября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Первый авиарейс с гуманитарной помощью для Афганистана прибудет самолётом Минобороны России в Кабул. Об этом 17 ноября сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В Афганистан 18 ноября будет доставлена партия гуманитарных грузов общим весом 36 тонн. Это продукты, товары первой необходимости, медикаменты. Всего запланировано привезти более 100 тонн гуманитарной помощи.

Как отметил посол РФ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали гарантии, что гуманитарная помощь будет распределена между нуждающимися. Жирнов особо отметил важность этого условия, так как, по словам посла РФ, «если произойдёт «осечка», это серьёзно осложнит их дальнейшую работу с иностранными донорами».

Кроме того, Жирнов уточнил, что обратными авиарейсами из Афганистана будут вывозить российских граждан. Кроме того, на вывозных авиарейсах в Россию смогут прилететь около 900 афганских студентов, принятых на учебу в российские вузы для продолжения образования в очной форме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об отправе Россией в ближайшее время гуманитарной помощи в Афганистан.