Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Приход к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не принёс стране стабильности, а к старым проблемам добавились новые вызовы, заявил 17 ноября постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

bluuurgh В Афганистане

«Установившаяся после 15 августа в Афганистане новая реальность не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на её территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства», — сказал российский дипломат.

По словам Небензи, к прошлым нерешённым проблемам прибавилась масса новых, в том числе отсутствие международного признания.

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Постпред добавил, что Россия по-прежнему выступает за формирование правительства в Афганистане, которое сможет учитывать интересы всех этнополитических сил. Кроме того, в ближайшее время Москва направит в Кабул партию гуманитарной помощи, включающую медикаменты, продовольствие и товары первой необходимости.